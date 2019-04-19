Путин пригласил французский бизнес принять участие в ПМЭФ-2019

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с топ-менеджерами крупнейших французских компаний и пригласил их принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 6-8 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На российском рынке работает более 600 французских компаний или компаний с французским капиталом, французским участием, а объем французских капиталовложений в российскую экономику составляет свыше 18 миллиардов долларов, сообщил президент. В частности, нефтегазовые корпорации России и Франции участвуют в таких знаковых совместных проектах, как «Северный поток», «Ямал СПГ»; вместе строят «Северный поток-2», «Арктик СПГ-2», говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что в России все делается для комфортной работы иностранных инвесторов. «Постоянное внимание мы уделяем и снятию административных барьеров, обеспечению оптимальной налоговой нагрузки», — сказал Владимир Путин.

Благодаря этому, по его словам, Россия в текущем году поднялась в рейтинге Всемирного Банка по ведению бизнеса сразу на четыре позиции и заняла 31 место. «Мы обогнали Францию на одну строчку. И, надеюсь, вам в России во всяком случае не хуже работать, чем собственно во Франции», — сказал российский президент.

В ходе встречи Владимир Путин рассказал о значительных возможностях для иностранных инвесторов, которые открываются в связи с реализацией в России стратегических национальных проектов. Он пригласил представителей французского делового сообщества активно участвовать в проектах в области внедрения цифровых технологий и реализации социально значимых проектов.

