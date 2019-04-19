Россиянин в костюме огромного рыжего кота поймал вора на краденном велосипеде

vk.com / Комсомольская правда - Челябинск

В Челябинске похититель велосипеда попытался скрыться на нем от погони, но его остановил аниматор в костюме рыжего кота. Очевидцы сняли происходящее на видео, ролик опубликовала «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как девушка бежит за мужчиной на велосипеде и кричит: «Куда! Стой! Помогите, ловите его!». На это реагирует человек в костюме кота. Он бросается навстречу велосипедисту, хватается за руль, и вместе они падают на асфальт.

Девушка с видео оказалась владелицей транспортного средства, а велосипедист — вором. Потерпевшая рассказала изданию, что заехала в кафе и ненадолго оставила велосипед у входа, а потом увидел,а как молодой человек в темной куртке и капюшоне берет его и уезжает. Она не уточнила, обратилась ли в полицию, и что стало с похитителем. Велосипед она себе вернула.

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