Дарта Вейдера избили и обобрали на детском празднике в России

В Ярославле был избит актер, игравший культового персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера на детском празднике. Об этом он сам рассказал РИА Новости во вторник, 2 апреля.

«Я только что выписался из больницы, мне диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа и еще много чего… Я умею драться и довольно крупный, хотя они были крупнее меня. Но будь на моем месте человек послабее, я не знаю, что бы с ним было», — отметил он.

Инцидент произошел 20 марта в кафе на улице Нахимсона. Как утверждает аниматор, на него набросились отец ребенка, праздновавшего день рождения, и его товарищ. Причиной конфликта стал отказ актера предоставить скидку клиентам из-за того, что у него растащили реквизит.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Все участники конфликта установлены. «От обеих сторон [конфликта] поступили заявления о нанесении побоев», — рассказали в региональном управлении МВД.

20.03.2018 в центре Ярославля в кафе Гамбино Виллидж (Нахимсона 16), на детском празднике, группой лиц был зверски избит аниматор! Потерпевший находится в больнице с черепно-мозговой травмой! Дома его ждут жена и двое детей - он единственный кормилец семьи! Все кто владеет какой либо информацией просьба сообщить! по телефону +7(915)978-79-94 Работники кафе запуганы и не дают показаний! Восстановим справедливость вместе! #ЧС #Россия #РФ #ЯО #Yaroslavl #Ярославль #ЧС_Ярославль #Отзывы #Отзывы_Ярославль #Черный_список #Черный_список_Ярославль #весна2018 #1апреля #воскресенье #Новости #Новости_Ярославль #Гамбино_Виллидж_Ярославль #кафе_Гамбино_Виллидж_Ярославль #новости_Ярославля Фото опубликовано @black_list_yar

Источник в силовых структурах добавил, что вместе с аниматором в госпиталь попал отец одного из гостей праздника. По его словам, организаторов не устроило поведение детей, и они высказали претензии родителям.

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