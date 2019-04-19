Урюпинск обрел памятник анекдоту про Урюпинск

В Урюпинске открыли памятник героям анекдота про этот город. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает «Российская газета».

Анекдот, имеющий множество интерпретаций, рассказывает о поступающем в столичный вуз недалеком абитуриенте, который ничего не может сказать в ответ на простые вопросы экзаменатора. В результате последний восклицает: «Эх, бросить бы все и уехать в Урюпинск!»

Композиция представляет собой отлитые в бронзе фигуры студента, сидящего за партой, и профессора, прохаживающегося вдоль ряда. Вес памятника — 700 килограммов.

Автором скульптуры стал мастер из Ростовской области Алексей Варлашин. На вопрос о прототипах его работы он ответил: «Я создал собирательный образ простого незамысловатого паренька из провинции и умудренного опытом профессора. Студент чешет репу, и, глядя на него, сразу понимаешь: он — из Урюпинска».

Летом 2018 года ставропольский фермер установил соломенный памятник ноге вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. 1 июля сборная России со счетом 4:3 обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира. На счету голкипера два отбитых одиннадцатиметровых удара. Решающий пенальти он отразил ногой.

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