МВД заинтересовалось видео со стоящим на коленях под дулом пистолета подростком

Youtube / Экстренный вызов 112

Правоохранительные органы организовали проверку после публикации в сети видеоролика, на котором группа подростков во Владивостоке издевается над своим сверстником. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Приморскому краю.

После проверки записи полиция возбудила уголовное дело. Расследование ведется по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека»).

Установлено, что 13 апреля в районе улицы Адмирала Горшкова произошла драка между несовершеннолетними. Конфликт возник на почве личных неприязненных отношений. В результате драки 17-летний школьник получил телесные повреждения.

Все участники инцидента установлены и опрошены. Инспекторы по делам несовершеннолетних пообщались с подростками и их родителями.

Ранее видео было опубликовано на сайте РЕН ТВ. На записи видно, как молодые люди заставляют своего сверстника встать на колени. При этом мальчику угрожают предметом, похожим на пистолет. Когда он опускается, его бьют в спину.

Полицейские также выяснили, что подростки использовали предмет, не являющийся боевым пистолетом, отмечает «Интерфакс».

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