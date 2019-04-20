Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел со стороны украинских силовиков возле поселка Спартак на северной окраине Донецка. Об этом в субботу, 20 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Днем в субботу с направления Авдеевки был открыт прицельный огонь по съемочной группе ВГТРК, которая готовила репортаж «о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе поселка Спартак», пояснили в милиции. «Огонь вел снайпер, который отчетливо видел в прицел людей, в которых он стрелял», — заявил представитель ведомства ДНР.

Действия снайпера прикрывались огнем из РПГ и АГС, но никто из членов съемочной группы не пострадал, отметили в Народной милиции и призвали руководство ОБСЕ не оставлять без внимания обстрел журналистов, который является «грубейшим нарушением норм Международного гуманитарного права».

В 2014 году под Луганском погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В 2016 году украинская летчица Надежда Савченко была приговорена к 22 годам тюрьмы за причастность к их убийству. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин.

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