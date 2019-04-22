Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Крупнейший акционер онлайн-ретейлера Asos, датский миллиардер Андерс Холх Повлсен, потерял троих детей в результате террористической атаки в Шри-Ланке. Об этом сообщает Mirror.

Повлсен вместе с женой Анной и четырьмя детьми отдыхали в одном из люксовых отелей во время пасхальных каникул, когда по всему острову прогремели взрывы.

Кто именно из детей погиб в результате трагедии, супруги не сообщают.

Отмечается, что за три дня до этого дочь миллиардера Альма опубликовала в соцсетях фотографию двух сестер, Астрид и Агнес, и брата Альфреда у бассейна. «Три медвежонка», — подписала фотографию Альма.

3 x små ferie basser 🐻 Фото опубликовано @almashpovlsen

Утром 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погибли 262 человека, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

Также известно, что теракты могли организовать террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. На данный момент задержаны 24 подозреваемых в причастности к взрывам, которые, по последним данным, унесли жизни 290 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!