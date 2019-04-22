Подведены итоги Ялтинского экономического форума

В Крыму завершил работу V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе мероприятия, тема которого в этом году была сформулирована как «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ЯМЭФ, которое в ходе пленарного заседания зачитал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. «Отрадно, что форум с каждым годом укрепляет свой авторитет, а представители деловых кругов, эксперты из разных стран мира рассматривают его как признанную площадку для диалога по актуальной повестке. Встречи в Ялте предоставляют инвесторам возможность воочию оценить потенциал Крыма, открытого к сотрудничеству со всеми партнерами», — говорилось в послании президента.

Глава республики Крым Сергей Аксенов на торжественной церемонии открытия мероприятия назвал форум инструментом народной дипломатии, который помогает преодолевать любые возникающие в мировой политике барьеры. Он подчеркнул, что иностранцы, которые участвовали в форуме, возвращаются домой с пониманием, что работать в России можно и даже нужно, а значит этот инструмент нужно развивать дальше.

О «контрпродуктивности усилий по возведению санкционных барьеров» в отношении Крыма со стороны ряда стран заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Многочисленные иностранные гости свидетельствуют об интересе стран к Крыму. Мы намерены поощрять расширение таких обменов. Убежден, что результаты мероприятия помогут установить новые полезные контакты и повысить инвестиционную привлекательность Крыма», — говорилось в обращении к участникам мероприятия министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Экс-депутат Национального собрания, основатель и директор Института социальных, экономических и политических наук Марион Марешаль Ле Пен заявила, что форум в Ялте «направлен на разрушение стен» и «объединяет Крым со всем оставшимся миром». С острой критикой санкций в приветственном письме к участникам форума обратился последний из ныне живущих партизан-героев антифашистского сопротивления Греции Манолис Глесоза. «Продолжающаяся экономическая и дипломатическая война против Российской Федерации, Крыма и народов страны прямо противоречит уставу ООН и ряду других международных договоров», — подчеркнул общественный деятель.

