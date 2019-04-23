Российские власти собрались вызволить россиянку из тюрьмы в Кувейте

Представители России обсудили с властями Кувейта возможное освобождение россиянки Марии Лазаревой, приговоренной к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом со ссылкой на источник в Совете Федерации сообщают «Вести.ru».

По информации издания, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к председателю Национального совета Кувейта Марзуку Али Мохамеду Аль-Ганиму с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации. Матвиенко также попросила обеспечить соблюдение прав Лазаревой и проявить гуманизм — как минимум перевести ее из тюрьмы под домашний арест на время разбирательства.

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Как сообщил источник «Вестей», кувейтский чиновник пообещал в ближайшее время позвонить российской коллеге, «чтобы сообщить хорошие новости по этой теме».

Марию Лазареву задержали по подозрению в растрате бюджетных средств Кувейтского портового управления (KPA). Затем в отношении нее возбудили еще одно уголовное дело — о хищении средств из фонда The Port Fund. Защита считает, что дела против россиянки, единственной женщины-бизнесмена в регионе, сфабрикованы ее конкурентами, незаконно использующими административный ресурс.

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