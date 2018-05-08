В Кувейте нашли россиянку-коррупционерку и дали ей 10 лет тюрьмы

В Кувейте гражданку России приговорили к 10 годам тюрьмы за растрату средств местного госфонда. Об этом сообщает во вторник, 8 мая, ТАСС со ссылкой на кувейтскую газету Al Jarida.

Обвинение было выдвинуто против Марии Лазаревой, возглавляющей компанию KGL Investment. Суд счел достаточными предоставленные доказательства. Отбывать наказание женщина должна в центральном исправительном учреждении эмирата.

Как отмечается, защита намерена обжаловать вердикт в апелляционном суде. Посольство России пока не комментирует эту информацию.

Лазарева была задержана в ноябре 2017 года, арестовали ее в январе 2018-го. Ей вменялась растрата средств государственного инвестиционного фонда портов эмирата. О какой сумме идет речь, не уточняется. В начале февраля суд постановил отпустить женщину, а также двух ее эмиратских коллег под залог. Его общая сумма составила 9 миллионов кувейтских динаров (около 30 миллионов долларов). Покидать Кувейт россиянке было запрещено.

Как сообщало РИА Новости, дело касается средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGL Investment. Сторона защиты в феврале отмечала, что фонд в то время проводил возврат всем инвесторам начальных вложений и примерно стопроцентной прибыли.

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