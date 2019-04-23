Египтяне разрешили своему президенту править еще 11 лет

Большинство египтян — почти 89 процентов — проголосовали за изменения конституции страны, которые включают в том числе продление президентских полномочий. Глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси сможет занимать свой пост до 2030 года, заявил глава Национальной избирательной комиссии Ляшин Ибрагим, передает во вторник, 23 апреля, CNN.

Поправки вступают в силу сразу. Явка избирателей составила 44 процента.

Нынешний президентский срок для Ас-Сиси уже второй. Он избирался сначала в 2014 году, затем в 2018-м. Изменения позволят ему руководить страной не четыре года, а шесть лет — до 2022-го. Кроме того, египетский лидер получил право баллотироваться на третий срок.

Также после референдума вернут пост вице-президента и создадут верхнюю палату парламента с ограниченными полномочиями — Сенат. Президент сможет выбрать треть его членов. Кроме того, введут специальные квоты для представительства в парламенте — для женщин, рабочих, крестьян, молодежи, христиан и инвалидов. Ас-Сиси, помимо прочего, возглавит Высший совет судебных органов.

Трехдневный референдум стартовал в Египте 20 апреля.

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