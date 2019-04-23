Названо число желающих помочь Нотр-Даму россиян

Более половины россиян (51 процент) посчитали, что Россия должна помочь Франции с восстановлением собора Парижской Богоматери. Об этом стало известно из результатов исследования ВЦИОМ, передает РИА Новости.

По данным социологов, не поддержали такую инициативу 44 процента опрощенных, еще 5 процентов затруднились ответить. Уточняется, что с необходимостью помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари согласились в основном россияне в возрасте от 60 лет (63 процента). Жители в возрасте от 25 до 34 лет поддержали эту инициативу не так активно (56 процентов опрошенных).

Опрос проводился 20 апреля среди россиян в возрасте от 18 лет. Объем выборки составил 1,6 тысяч респондентов.

Ранее президент России Владимир Путин выразил сочувствие в связи с инцидентом в христианской святыне и предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора после пожара.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили только утром следующего дня: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на восстановление собора потребуется пять лет.

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