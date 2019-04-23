Путин заявил о приумножении статуса великой морской державы

Президент России Владимир Путин, дистанционно наблюдавший за спуском на воду атомной подводной лодки «Белгород», пожелал будущим экипажам новых российских кораблей успешной службы. Его цитирует в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Общими усилиями мы приумножим статус России как великой морской державы. Успешной службы будущим экипажам новых кораблей. Семь футов под килем!» — сказал он.

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Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск). Она станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» и будет достраиваться на плаву.

В феврале сообщалось, что носители ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон» могут быть развернуты на Северном и Тихоокеанском флотах. Тогда же глава государства заявил, что в целях защиты национальных интересов России семь многоцелевых подводных лодок будут переданы ВМФ на два три года раньше.

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