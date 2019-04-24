«Амедиатека» покажет последнюю серию «Игры престолов» на футбольном стадионе

Онлайн-сервис «Амедиатека» покажет последнюю серию сериала «Игра престолов» на футбольном стадионе «РЖД Арена». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 24 апреля.

Показ состоится 20 мая, в день мировой премьеры. Отмечается, что специально для мероприятия будет создан экран высотой с четырехэтажный дом.

«За время своего существования "Игра престолов" стала неотъемлемой частью жизни огромного количества людей, и все они ждут завершения этой эпической саги, затаив дыхание. Мы долго думали, чем удивить преданных фанатов и решили, что лучшим финалом будет собраться всем вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой фэнтези-саги и запомнить это навсегда», — отметил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов.

Чтобы попасть на показ, необходимо оставить заявку на сайте. Также получить приглашение смогут те, кто оформит годовую подписку на «Амедиатеку» при помощи карт Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite со скидкой 50%.

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