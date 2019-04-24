Стали известны лауреаты премии «Золотой пояс»

В Государственном Кремлевском Дворце прошла XIII церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Премии вручили по семи номинациям. Лучшими спортсменом и спортсменкой года стали чемпион мира по сумо Василий Маргиев и чемпионка мира по тайскому боксу Анастасия Непианиди. Лучшим наставником года признали тренера Максима Илюхина. Лучшей школой боевых искусств стала Поволжская школа боевых искусств в Тольятти.

В номинации «Верность избранному пути» лауреатом стал Игорь Горбунов, в номинации «Верность традиции» победил Евгений Китаев, «На службе Отечеству» — Андрей Мерзликин.

Президент России Владимир Путин поздравил участников церемонии. «Отрадно отметить, что из года в год российские борцы уверенно побеждают на самых престижных и ответственных соревнованиях, составляют достойную конкуренцию опытным и именитым соперникам, а главное привлекают в свои ряды талантливую, целеустремленную молодежь», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Премия «Золотой Пояс» вручается представителям боевых искусств и спортивных единоборств, которые внесли существенный вклад в развитие этих видов спорта в России.

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