Упавший с неба гусь отправил женщину в больницу

В Китае женщина попала в больницу после того, как ее сбил с мотоцикла сбежавший гусь. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Китаянка ехала на скутере по дороге в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе, провинция Гуйчжоу, когда на нее упал гусь. Женщина не смогла удержать равновесие, упала и ударилась головой о припаркованную машину. Ее немедленно отвезли в больницу. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Гусь при этом не пострадал и ходил по улице, пока его не поймал хозяин. Полиции удалось выяснить, что птица сбежала из клетки, расположенной на крыше здания, стоящего возле дороги. Владелец гуся согласился выплатить пострадавшей компенсацию.

Пользователи китайской социальной сети Weibo усомнились, насколько законно держать гусей в клетках на крышах жилых домов. Также они отметили, что будь на женщине шлем, госпитализации бы удалось избежать.

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