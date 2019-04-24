В России анонсирована масштабная ликвидация партий

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что из 61 зарегистрированных в стране партий примерно треть может быть ликвидирована к концу года. Ее слова приводятся в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» в среду, 24 апреля.

Она пояснила, что до конца года значительной части партий предстоит пройти проверку на соответствие необходимым критериям. По ее словам, к настоящему моменту уже 30 партий представили нулевые сводные финотчеты за 2018 год.

Элла Памфилова также отметила устойчивую тенденцию снижения числа партий-«однодневок».

Она напомнила, что минимальная численность для создания политической партии была сокращена в 80 раз с 40 тысяч до 500 человек. Кроме того, с пяти до семи лет был увеличен срок для доказательства жизнеспособности политического движения, уточнила председатель ЦИК. По ее словам, более половины из зарегистрированных партий были созданы семь лет назад.

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