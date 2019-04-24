В России посетители KFC устроили потасовку из-за бесплатных бургеров

В Москве посетители одного из ресторанов быстрого питания KFC устроили потасовку во время раздачи бесплатных бургеров. Видео произошедшего появилось в Instagam.

На кадрах видно, как люди вырывают друг у друга бургеры и толкаются. Пользователи в комментариях выразили возмущение увиденным.

«Надеюсь, их с лопаты раздают? Кто-то говорил, что такие акции проводят, когда набирается много просроченного гнилого мяса и... раздают, тем самым убивая двух зайцев: утилизация просрочки и привлечение клиентов», — написал один из комментаторов.

В марте депутат Госдумы Виталий Милонов предложил постепенно запретить продажу продукции с трансжирами в предприятиях общественного питания. По мнению парламентария, особую опасность для россиян представляет сетевой фастфуд, содержание трансжиров в котором достигает 40-50 процентов.

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