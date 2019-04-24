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Стеснительный курьер отказался звонить в домофон и сломал почтовый ящик клиенту

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В Лондоне, Великобритания, курьер компании Amazon сломал почтовый ящик клиенту вместо того, чтобы позвонить в домофон и отдать посылку лично в руки. На видеозапись инцидента обратило внимание британское издание Daily Mail.

На ролике, снятом камерами наружного наблюдения, видно, как курьер службы доставки Amazon Prime пытается поместить посылку в почтовый ящик. После нескольких неудачных попыток он ломает его и идет к машине.

В это время из дома выбегает заказчик Шариф Рахим-Бакс (Shariff Rahim-Bux). Он замечает сломанный ящик и окликает курьера, но тот уезжает.

Рахим-Бакс заказал беспроводные наушники стоимостью 18 фунтов (1,4 тысячи рублей). Теперь ему придется заплатить в два раза больше за восстановление почтового ящика.

Британец отметил, что он давно пользуется услугами этой компании и что им стоит внимательнее относиться к выбору сотрудников. Он также добавил, что курьера, попавшего на видео, нужно уволить.

Официальные представители Amazon ответили на сообщение Рахима-Бакса, принесли извинения и пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

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