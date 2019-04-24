США отправили армию на границу с Мексикой

США отправили вооруженных солдат на границу с Мексикой, заявил американский лидер Дональд Трамп в Twitter.

По его словам, решение было принято после того, как мексиканские солдаты наставили оружие на военнослужащих Национальной гвардии США.

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Ранее Трамп заявил, что США будут вынуждены закрыть часть границы с Мексикой и мобилизовать военных, если та не остановит поток мигрантов. «Очень большой караван из более чем 20 тысяч людей начал свой путь через Мексику. Мексика сократила его размер, однако он все еще идет», — написал американский лидер.

10 апреля стало известно, что Министерство обороны США предоставило три контракта на строительство стены на границе с Мексикой на общую сумму в 986 миллионов долларов. При этом Трамп признал, что закрытие границ негативно повлияет на американскую экономику.

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