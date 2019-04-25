Отец догнал похитителя маленького сына и выстрелил в него

В американском городе Лантана, штат Флорида, отец тяжело ранил преступника, который угнал машину с его ребенком. Об этом сообщает издание The Tampa Bay Times.

Водитель ненадолго вышел из автомобиля, чтобы попрощаться с друзьями, оставив на заднем сидении шестилетнего сына. Этим воспользовался незнакомый мужчина, который прыгнул за руль и уехал, увозя с собой ребенка.

Отец мальчика и его друзья бросились в погоню. Через восемь километров угонщик попал в ДТП. Он попытался скрыться на поврежденной машине, но ее владелец несколько раз выстрелил в него из своего пистолета.

Преступник попал в больницу в тяжелом состоянии. Как выяснилось, в феврале он вышел на свободу после трех лет тюрьмы за вооруженный угон автомобиля и нападение на пожилого человека с отягчающими обстоятельствами.

В 2013 году сообщалось, что в шведском городе Транос молодой мужчина угнал машину с четырехлетним ребенком внутри. После этого преступник два с половиной часа катался по окрестностям, скрываясь от полиции.

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