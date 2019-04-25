Чеченский суд разрешил боевику совершать намаз вместо зарядки в колонии

Старопромысловский районный суд Грозного признал незаконными действия администрации красноярской колонии, в которой заключенному мусульманину запретили утренний намаз вместо зарядки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт», защищающий права осужденных.

Решение было принято по жалобе Сулима Битаева, отбывающего 18-летний срок в колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании, бандитизм, теракт, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное хранение оружия.

Заключенный жаловался на незаконный, по его мнению, перевод в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) и в штрафной изолятор (ШИЗО) сроком на полгода за три нарушения режима в 2017 году. Одно из них касается намаза вместо зарядки, второе связано с отказом заключенного убираться в выходной день, а в третьем случае — он сел на кровать за 12 минут до отбоя.

Изучив жалобу, суд не нашел нарушений в действиях осужденного и признал незаконным его помещение в ЕПКТ и ШИЗО.

«Истец исповедует ислам, и это право ему гарантировано Конституцией РФ. Соответственно, все действия ответчика, запрещающие ему данное вероисповедание, в том числе проведение религиозных обрядов, являющихся для мусульманина обязательными, нарушают конституционные права Битаева», — говорится в определении суда.

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Необходимость уборки в выходной день администрация колонии не смогла доказать, а нахождение осужденного на кровати перед отбоем является подготовкой ко сну и не нарушает режим.

Адвокат фонда Ирина Бирюкова пояснила, что жалоба осужденного была подана по месту его регистрации в Чечне, поскольку есть сомнения в объективности суда, расположенного рядом с красноярской колонией.

Юрист отметила важность решения чеченского суда для осужденных мусульман, поскольку их право на вероисповедание часто нарушается администрациями колоний.

Отбывавший срок активист Ильдар Дадин заявил, что в колонии мусульманам не дают молиться и кормят их свининой.

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