Мужчина больше месяца плыл по кишащему крокодилами озеру

В Африке мужчина полностью переплыл девятое по величине озеро мира и побил два мировых рекорда. Об этом сообщает CNN.

45-летний Мартин Хоббс (Martin Hobbs) в течение 54 дней проплывал по 11 километров по озеру Ньяса, в котором обитает огромное количество крокодилов, бегемотов и опасных насекомых. Озеро расположено на территории трех государств — Малави, Мозамбик и Танзания.

Южноафриканский пловец стал первым человеком в истории, который полностью проплыл это озеро. По его словам, он и его команда «Solo Swimmers» во время заплыва пережила торнадо, из-за которого на поверхности воды появились высокие волны. Также Хоббс отметил, что крокодилы «приводили его в ужас».

«Я всегда хотел сделать что-то подобное, но никогда не мог решиться, — сказал пловец CNN. — Приятно оставить о себе память». Он стал рекордсменом в двух категориях — «самый долгий одиночный заплыв в озере» и «первый человек, переплывший озеро Ньяса».

Мужчина занялся плаванием шесть лет назад, до этого он бегал марафоны и занимался горным велоспортом.

Заплыв Хоббса стал частью программы благотворительного фонда «Smile Foundation», которая помогает детям с деформациями лица. Пока что его команда собрала 10 тысяч долларов (648,7 тысяч рублей), однако в будущем он планирует увеличить сумму в три раза.

Ранее сообщалось, что 69-летняя американка «Бабушка-Халк» поставила мировой рекорд в своей возрастной и весовой категории. Пожилая женщина подняла 138 килограммов в становой тяге.

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