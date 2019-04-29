Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных

В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, получивших серьезные травмы в ходе следственных действий. Об этом в интервью изданию Znak.com рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым. Только за последний год в Москве и Московской области человек 200 мы отказались обратно принимать в СИЗО. Потому что у арестованных были диагностированы различные травмы и ушибы. Мы требовали, чтобы арестованных таких везли в больницы, а не обратно в СИЗО», — сказал Максименко.

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Замдиректора ФСИН также сообщил, что суицидов среди работников ведомства в два раза больше, чем среди осужденных. «Это катастрофическая ситуация! Работа в тюрьме — это постоянный стресс, колоссальное давление, ощущение, что ты всегда в состоянии боевой готовности, сотрудники ежедневно находятся среди преступников, иногда очень жестоких преступников. Нередко же бывает, когда сотрудники получают угрозы и вне работы», — отметил он.

В феврале 2019 года Максименко сообщал, что психологи и священники помогли снизить на треть количество самоубийств в российских колониях и СИЗО. «За последние пять лет количество суицидов хотя и сократилось на 38 процентов, но, к сожалению, остается еще на высоком уровне — в прошлом году зафиксировано 479 попыток заключенных свести счеты с жизнью», — отмечал он.

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