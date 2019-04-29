Суд разрешил следить за будущим главным вором Чечни после тюрьмы

В Челябинской области суд приговорил вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмеда Шалинского) к восьми годам административного надзора. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщает «Росбалт».

Решение начнет действовать в октябре 2019 года, когда криминальный авторитет выйдет на свободу.

По данным агентства, с соответствующим ходатайством в суд обратилась ИК №15, где Шалинский в настоящее время отбывает срок. Представители колонии заявили, что он является рецидивистом, а также нарушает установленный порядок отбывания наказания и в связи с этим нуждается в установлении административного надзора.

Кроме того, представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) попросили запретить ему на данный срок пребывание вне места жительства с 22:00 до 06:00 часов, выезды за пределы района проживания, а также назначить обязательную явку два раза в месяц в орган внутренних дел.

В сентябре прошлого года сообщалось, что после выхода из тюрьмы Домбаев станет главным чеченским вором в законе.

Ахмеда Шалинского отличает любовь к спорту, религиозность и отсутствие проблем с наркотиками, в различных колониях он находился с молодости. Ранее вор в законе был судим за разбой и грабеж, а последний раз оказался за решеткой по делу о махинациях с четырьмя фурами китайской обуви.

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