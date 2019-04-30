Российские военные корабли подошли к границам Латвии

Три корабля военно-морского флота (ВМФ) России вошли в эксклюзивную экономическую зону Латвии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Национальные Вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск». Корабли входят в состав ВМФ Российской Федерации. Участок вод, в котором они находятся, является эксклюзивной экономической зоной Латвии.

Министерство обороны Латвии отмечает, что за последние четыре года российские самолеты и суда пересекали границу Латвии около тысячи раз.

В октябре 2016 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что демонстрация военной мощи России в Прибалтике представляет угрозу не только для региона, но и для всей Европы. С подобным заявлением она выступила, комментируя сообщения о возможном появлении в Балтийском море российских кораблей, способных нести ядерные боеголовки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!