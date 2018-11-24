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Латвия пожаловалась на российские корабли у своих границ

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Морское буксирное судно «Виктор Конецкий»

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии зафиксировали два российских военных корабля у своих границ. Об этом говорится в Twitter ведомства.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 11 морских милях от территориальных вод, НВС 24 ноября идентифицировали буксир "Виктор Конецкий" и разведывательный корабль класса "Вишня" Вооруженных сил России», — указали латвийские военные.

Как отмечает ТАСС, власти страны и раньше выражали озабоченность присутствием российских военных у своих границ. По версии Минобороны, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Данные за 2017 год пока не обнародованы.

В августе военное ведомство страны опубликовало проект доклада, в котором заявило, что правительство Латвии не в состоянии обеспечить безопасность всех граждан в случае начала вооруженного конфликта, поэтому жители должны сами отвечать за себя и своих родных.

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