Названа самая красивая российская хоккеистка

Нападающая женской хоккейной команды «Агидель» Элина Митрофанова стала победительницей конкурса красоты, организованного Женской хоккейной лигой (ЖХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Фото опубликовано @marcepan9

🍑 Фото опубликовано @marcepan9

Участницами конкурса стали семь хоккеисток: Мария Надеждина («Динамо СПб»), Анастасия Смирнова («СК Горный»), Валерия Меркушева («Динамо СПб»), Виктория Кулишова (СКИФ), Элина Митрофанова («Агидель»), Екатерина Ананьина (СКСО), Татьяна Рафтер («СК Горный»). Победительницу выбирали пользователи социальных сетей и члены жюри.

27-летняя Митрофанова выступает за «Агидель» с 2011 года. В составе команды она выиграла Кубок ЖХЛ в этом сезоне, а также дважды становилась бронзовым призером чемпионата России (2012, 2013 годы). До этого хоккеистка выступала за «Спартак-Меркурий» из Екатеринбурга, с которым четыре раза завоевывала бронзовые медали первенства страны.

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