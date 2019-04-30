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Грузовик рассыпал по проезжей части десятки тысяч долларов

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В американском штате Мичиган из ехавшего по шоссе грузовика высыпалось около 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Об этом сообщает New York Daily News.

Банкноты разлетелись из картонной коробки, которая стояла в кузове автомобиля. Водители проезжавших машин заметили рассыпанные по проезжей части деньги и бросились их собирать.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Им удалось собрать и вернуть владельцу 2479 долларов (около 160 тысяч рублей). Еще 4510 долларов (около 290 тысяч рублей) нашли и принесли прохожие.

В январе сообщалось, что в штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию и засыпал шоссе купюрами. Дорожным рабочим понадобился час, чтобы собрать рассыпанные банкноты. Все это время шоссе было закрыто для движения.

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