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Красноярские врачи вернули к жизни замерзшего в снегу мужчину

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Красноярские врачи спасли замерзшего в снегу мужчину, которого нашли без сознания на улице. Об этом сообщает пресс-служба красноярской краевой клинической больницы номер 1.

«Пациент был ледяной на ощупь, на лице не таяли снежинки, периферический пульс не прощупывался, аускультативно прослушивались глухие тоны сердца», — рассказал реаниматолог Дмитрий Мицуков.

Мужчину нашел охранник во время утреннего обхода на территории промышленного предприятия. Он лежал без сознания и ссадинами на лице. В больнице врачи сначала подумали, что он уснул будучи сильно пьяным, но запаха алкоголя не было.

Пациента подключили к аппарату искусственного дыхания и начали отогревать. В один момент у него произошла фибриляция желудочков сердца, и медики приступили к реанимации. Спустя два часа к мужчине вернулся нормальный пульс, и через день он пришел в себя.

Позже выяснилось, что пациент 1964 года рождения по имени Владимир был на стройке, где выпил. Как он оказался без сознания в снегу, он вспомнить не смог.

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