Российский депутат объяснил появление выписанной самому себе грамоты

Депутат совета поселка Полетаево Челябинской области Анатолий Лесин назвал следствием технической ошибки благодарность за развитие спорта, которую он выписал сам себе. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 30 апреля.

«Куча грамот была отпечатана. Там были подписи организаторов, главного судьи и моя подпись была снизу. Но она была для всех участников. Они решили меня тоже поблагодарить, имя мое снизу не убрали», — объяснил он.

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Лесин уточнил, что всего в спортивном мероприятии, в ходе которого были вручены награды, приняли участие около 100 детей. На поощрение участников, в частности на грамоты, он выделил коло 10 тысяч рублей. Всего было выписано 30 грамот, добавил депутат.

Фотографию документа, в котором говорится об огромном вкладе в развитие детской футбольной лиги Chelkids, Лесин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» в начале апреля. Снимок он сопроводил словами: «Очередная благодарность! Спасибо!»

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