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Российский депутат выписал себе благодарность за «огромный вклад» в спорт

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Депутат совета поселка Полетаево Челябинской области Анатолий Лесин выписал самому себе благодарность за «огромный вклад в развитие детской футбольной лиги Chelkids». Фотографию официальной благодарности Лесин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте», сообщает Znak. Награждение на детском спортивном празднике в Челябинске прошло в начале апреля, но внимание на это обратили только сейчас.

Лесин стал одним из организаторов мероприятия. Снимок в соцсети, на котором депутат благодарит себя, он сопроводил словами: «Очередная благодарность! Спасибо!»

В апреле 2017 года депутаты Законодательного собрания Ленинградской области организовали сбор средств своему коллеге Алексею Ломову, чей задекларированный доход оказался ниже других — 221 тысяча рублей. За несколько минут парламентариям удалось собрать почти 5,5 тысячи рублей.

В конце 2016 года в Госдуме предложили ввести новый вид награды — благодарность депутата. По мнению парламентариев, это хороший способ поощрить людей, которые работают с избранниками на общественных началах.

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