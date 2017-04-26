В заксобрании Ленобласти депутату с самым низким доходом помогли деньгами

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров организовал сбор средств в помощь своему коллеге Алексею Ломову, чей задекларированный доход за 2016 года составил 221 тысячу рублей. Об этом сообщает 47news в среду, 26 апреля.

Каждому жертвователю выдавался магнитик, уточняет издание. За несколько минут парламентарии смогли собрать около 5,5 тысячи рублей, из которых пять тысяч отдал представитель заксобрания Руслан Гайсин. «Для Ломова не жалко», — отметил депутат.

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Сам Ломов заявил, что не нуждается в материальной помощи, однако в благодарность подарил Петрову леденец в виде петушка.

В декларации Ломова, помимо заработанных денег, указаны земельный участок, жилой дом и автомобиль «FordExplorer». Его супруга заявила нулевой доход, при этом она владеет квартирой и автомобилем «Nissan Qashqai».

В свою очередь, депутат Петров заработал в прошлом году более 121 миллиона рублей. В отчетности он указал 52 квартиры и 82 земельных участка. Земля на Марсе и звезды, которыми якобы владеет депутат, в декларации не отражены.

13 февраля Петров заявил, что планирует награждать звездами с неба авторов самых резонансных законопроектов. По его словам, звезды может быть удостоен как самый хороший, так и самый плохой проект закона.