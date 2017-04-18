Депутата из Ленобласти пристыдили за Марс и звезды в декларации

В Законодательном собрании Ленинградской области раскритиковали депутата от «Единой России» Владимира Петрова, включившего в декларацию о доходах и имуществе участок на Марсе и пять звезд. Об этом сообщает «Коммерсантъ» во вторник, 18 апреля.

«Мы не очень понимаем факт собственности земли на Марсе. Если публиковать [такие данные] на сайте, то потом будет "страна дураков". Но он [Владимир Петров] говорит, что у него есть свидетельство, которое он задекларировал», — отметил председатель комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике регионального парламента Вадим Густов.

Материалы по теме Сдулись После выборов идеи депутатов стали гораздо менее «народными»

Депутат Сергей Коняев высказал мнение, что Петрова нужно попросить исключить из декларации информацию о таких сделках. Вместе с тем его коллега, юрист Андрей Шаронов отметил, что внесенная в документ информация должна быть опубликована. «Тут никуда не денешься», — посетовал он.

В свою очередь Петров напомнил, что звезды куплены для того, чтобы дарить их депутатам и представителям исполнительной власти. «Я подумал, что не задекларировать их было бы неправильно», — объяснил он.

На сайте заксобрания Ленинградской области области пока не опубликованы данные о доходах депутатов.

13 февраля Петров заявил, что планирует награждать звездами с неба авторов самых резонансных законопроектов. По его словам, звезды может быть удостоен как самый хороший, так и самый плохой проект закона.