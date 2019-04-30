Россия обвинила США в создании неравных возможностей в ООН

Министерство иностранных дел России обвинило США в создании сложностей при работе в ООН. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Поводом для заявления стала невыдача въездной визы в Соединенные Штаты руководителю научно-исследовательского института Минобороны Дмитрию Поклонскому. «США постоянно манипулируют визовыми процедурами, препятствуя нормальному участию России», — говорится в заявлении. Также отмечается, что американская сторона давала гарантии всем членам международной организации обеспечить полноценные возможности для работы в ней.

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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций находится в крупнейшем американском городе Нью-Йорк.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев опубликовал статью в издании The Wall Street Journal, в которой высказал опасения в связи с отношениями между Россией и США.

29 апреля госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Россия вмешивалась в американские выборы не только в 2016 году, но и ранее — в 1970-х и 1980-х годах.

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