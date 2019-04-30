Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из экстренных служб.

Как пояснил собеседник агентства, это произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности. Он добавил, что приставы исполнили решение суда о приостановке деятельности театра на 90 суток.

Как передает телеканал «Звезда», администрация культурного учреждения пока не дала официальных комментариев по поводу инцидента. При этом зрителям уже предложили вернуть в кассу билеты на постановки, которые будут сорваны.

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