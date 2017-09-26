Актеров «Гоголь-центра» вызвали на допрос в СК

Всех актеров московского театра «Гоголь-центр» вызвали в Следственный комитет (СК). Об этом сообщил отец одной из сотрудниц учреждения Игорь Иртеньев в Facebook во вторник, 26 сентября.

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«Странно, что работников гардероба пока не трогают. Впрочем, еще, как говорится, не вечер», — написал Иртеньев.

В пресс-службе «Гоголь-центра» подтвердили эту информацию, передает Агентство городских новостей «Москва». В театре отметили, что «поступило большое количество повесток на допрос в Следственный комитет».

23 мая представители правоохранительных органов в рамках уголовного дела о мошенничестве провели обыски в «Гоголь-центре» и в квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Режиссеру предъявили обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей. Его поместили под домашний арест до 19 октября.