Штангистка-трансгендер побила четыре мировых рекорда и вызвала гнев олимпийцев

Штангистка-трансгендер Мэри Грегори столкнулась с негативной реакцией участников Олимпийских игр после того, как заявила о своих успехах в тяжелой атлетике. Об этом сообщает Yahoo! Sports.

Она приняла участие в девяти турнирах под эгидой Raw Powerlifting Federation и одержала победу в каждом из них. Кроме того, попутно Грегори побила четыре мировых рекорда.

Спортсменка поделилась радостью в своем Instagram-аккаунте. Это вызвало гневную реакцию со стороны ряда атлетов.

«Эта трансгендерная женщина с мужским телом выиграла турниры для девочек в Америке. Обычная биологическая женщина не сможет с ней состязаться. Это бессмыслица», — написала бывшая пловчиха Шэррон Дэвис, выступавшая за Великобританию на Олимпиаде.

Легкоатлетка Келли Холмс назвала победы Грегори «чертовой шуткой» и предложила биологическим женщинам бойкотировать турниры с участием трансгендеров.

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