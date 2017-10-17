Футболистке-трансгендеру запретили играть в женском чемпионате Австралии

Австралийской спортсменке-трансгендеру Ханне Маунси запретили участвовать в женском чемпионате Австралии по футболу (АФЛ). Об этом сообщает «Би-би-си».

27-летняя футболистка заявила, что крайне разочарована решением лиги. Запрет действует на протяжении 2018 года.

Ассоциация игроков АФЛ обвинила лигу в том, что правила для спортсменов-трансгендеров недостаточно регламентированы. «Ни один спортсмен в элитной лиге не должен сталкиваться с такой путаницей вокруг своих прав всего за несколько дней до начала соревнований», — отметили в ассоциации.

Несмотря на запрет на игры в АФЛ, спортсменке разрешено принимать участие в других австралийских соревнованиях по футболу. Маунсли поблагодарила руководство лиги и выразила надежду на то, что в следующем году она сможет участвовать в драфте АФЛ.

Маунси сыграла восемь матчей и забила 17 мячей за женский футбольный клуб «Эйнсли». Раннее она была членом мужской гандбольной команды.