Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного корреспондента министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Астраханя.

По словам журналиста, военные прибыли в Донбасс для усиления расположившейся там 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжают вести обстрелы мирного населения, «несмотря на то, что украинская пропаганда пытается говорить о демократии, либеральных ценностях и пути в Европу».

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Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.

В декабре 2018 года в Сети появился снимок президента Украины Петра Порошенко с десантниками ВСУ. Пользователи обратили внимание на одного из бойцов, на груди которого был прикреплен шеврон танковой дивизии СС «Мертвая голова» (череп с перекрещенными костями на черном щите — прим. Ленты.ру).

В ходе активных столкновений на Донбассе среди добровольных батальонов, воюющих на стороне ВСУ, также были замечены эмблемы дивизий «Дас Райх » и «Дирлевангер».

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