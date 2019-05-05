Города России признаны самыми экстремальными на планете

Российский город Якутск и село Оймякон возглавили список самых экстремальных городов в мире. Рейтинг составила испанская газета EL Pais.

Экстремальность городов оценивалась по критериям сложности жизни и туризма, в том числе по фактору самых холодных или самых жарких температур. Авторы рейтинга считают, что Якутск отличается самым экстремальным климатом, поскольку в зимнее время температура воздуха в нем может опуститься до минус 40 градусов, а летом возрастает до плюс 29.

Село Оймякон отличает самая низкая температура, зафиксированная на обитаемой части Земли. В частности, в 1926 году температура воздуха там опускалась до минус 71,2 градуса, пишет газета. Отмечается, что там проживают очень много пожилых россиян.

Материалы по теме Живой холодильник Эти люди терпят лютые морозы, но им не хочется в тепло

Второе место рейтинга досталось еще одному якутскому городу Верхоянску. Он был признан экстремальным из-за рекордных перепадов температур. Самая низкая зафиксированная температура там минус 69,8 градуса, а самая высокая 37 градусов. Перепад составляет 106,8 градуса, из-за чего город был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Третье место занял уже самый жаркий город мира, которым стал Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, где была зафиксирована температура выше 59 градусов.

Самый труднодоступный город, по мнению авторов, Ла-Ринконада в Перу, который расположен на высоте 5099 метров над уровнем моря, а самые низкорасположенные — израильские города Иерихон и Табха, находящиеся более чем на 200 метров ниже уровня моря.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!