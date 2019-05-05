Сомалиец назвал молитву неэффективной мерой борьбы с засухой и сел в тюрьму

Преподаватель университета в Харгейсе, одном из крупнейших городов Сомали, попал в тюрьму за пост в Facebook, в котором он признал молитвы неэффективным методом борьбы с засухой. Об этом сообщает портал Samaynta News.

Власти страны сочли публикацию Махмуда Джама Ахмеда-Хамди богохульством. Его приговорили к 2,5 года лишения свободы.

В своем посте профессор раскритиковал действия граждан Сомали, которые молятся богу вместо того, чтобы активно бороться с повторяющейся проблемой. Он порекомендовал брать пример с США и Европы, где люди, по его словам, «создают дождь».

Отмечается, что в последние годы Сомали постоянно страдает от засухи, появление которой многие связывают с изменением климата. Погодные изменения в стране приводят к гибели скота, а также к голоду граждан. По состоянию на 2017 год в Сомали было 1,2 миллиона недоедающих детей.

За 3 и 4 марта 2017 года более сотни сомалийцев скончались из-за засухи и ее последствий. В 2011 году при схожих обстоятельствах погибло более 250 тысяч человек.

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