При пожаре в многоэтажке на юге России 17 человек пострадали и один погиб

В результате сильного пожара в девятиэтажном жилом доме в Железноводске Ставропольского края пострадали 17 человек, один погиб. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает «Интерфакс».

Пожар возник на первом и втором этажах многоэтажного дома по адресу улица Энгельса, 43. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 50 жильцов. Как уточняет ТАСС, в результате происшествия обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами. На данный момент огонь уже потушен. Сейчас здание обследуют, чтобы выяснить, возможно ли будет в нем жить дальше.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей»), сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Березниках Пермского края на химическом предприятии «Азот» произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, один пострадал. Предположительно, причиной могло стать вскрытие болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака.

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