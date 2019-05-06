Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку

Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает местное издание АСТВ.

Пиджак с наградами лежал в мусорной куче возле заброшенной воинской части. Мужчина рассказал, что к пиджаку были прикреплены два ордена, 10 медалей и один нагрудный знак, в том числе Орден Красной Звезды и Орден Отечественной войны II степени. Помимо наград на свалке лежала ксерокопия паспорта на имя жителя Сахалина 1926 года рождения.

Редакция издания разыскала дочь ветерана. Она рассказала, что пиджак на свалку выкинула клининговая компания, которая делала уборку в квартире ее родителей. «Они вывезли из квартиры все, что посчитали хламом. Я очень переживала, когда обнаружила, что на месте нет отцовского пиджака. Потеряла надежду, что он когда-нибудь найдется, тем более в другом районе области», — сказала женщина.

Дочь ветерана обратилась в местное отделение общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), куда нашедший передал награды.

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту произошедшего. В частности, в ведомстве намерены проконтролировать, что родные ветерана получат обратно все ордена.

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