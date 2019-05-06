Воробьев и Скворцова посетили пострадавших в катастрофе SSJ-100

Губернатор Андрей Воробьев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова посетили Центр хирургии им. Вишневского, где находятся пострадавшие в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе областного правительства в понедельник, 6 мая.

«Сейчас здесь четыре пациента, один из которых в тяжелом состоянии. У него ожог верхних дыхательных путей 2-3 степени, есть множественные ушибы, — рассказала Скворцова.

Воробьев уточнил, что пациент в тяжелом состоянии является жителем города Реутов. В ходе общения с губернатором мужчина попросил оказать помощь в восстановлении документов. Воробьев пообещал выполнить просьбу, а также поблагодарил врачей за спасение его жизни.

Ранее в понедельник глава региона распорядился выплатить по два миллиона рублей семьям погибших жителей региона в авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100. Всем пострадавшим будет предоставлена материальная помощь в размере до 500 тысяч рублей.

Авиакатастрофа произошла в столичном в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. В результате возгорания хвостовой части самолета погибли 41 человек, всего на борту находились 78 человек.