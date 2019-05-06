Появились подробности взрыва на химзаводе в Пермском крае

В результате взрыва на территории химического предприятия «Азот» в Пермском крае не было зафиксировано горения. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказали в региональном МЧС, пишет Properm.

Также известно, что первое сообщение о взрыве поступило в 10:15 по местному времени (8:15 по мск). Угрозы для персонала предприятия и населения города нет.

На территории предприятия проводится мониторинг газовоздушной среды. Кроме того на место происшествия выехали все службы, в том числе психолог МЧС. Проверку проводит Управление Ростехнадзора по Пермскому краю.

Как уточняет ТАСС нарушения технологического цикла производства на предприятии не произошло.

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