В «Матросской Тишине» нашли конфеты с кокаином и метадоном

Сотрудники СИЗО «Матросская Тишина» нашли метадон и кокаин в конфетах, которые предназначались одному из заключенных. Об этом во вторник, 7 мая, агентству «Москва» сообщил представитель московского управления ФСИН Сергей Цыганков.

Как уточняется в сообщении, всего было обнаружено 15 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета, их в сладостях учуяла служебная собака.

Благодаря экспертизе удалось установить, что вещества являются наркотическими. В конфетах содержалось 1,51 грамма метадона и 0,7 грамма кокаина.

24 апреля сообщалось о передозировке наркотиками арестантов «Матросской Тишины». Четверо заключенных приняли наркотик, переданный в продуктовой посылке, — предположительно, в пропитанной им ткани.

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