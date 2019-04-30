Отравившего арестантов «Матросской тишины» наркодилера поймали

Следователи установили подозреваемого, поставившего в столичный изолятор «Матросская тишина» наркотики, из-за которых двое заключенных скончались и еще двое отравились. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московского управления Следственного комитета России.

Отмечается, что задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения. В ходе допроса он подтвердил факт передачи наркотического средства в следственный изолятор. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном обороте запрещенных веществ. В настоящее время решается вопрос о его аресте.

Следователи также проверяют сотрудников «Матросской тишины», отвечающих за условия содержания заключенных и ответственных за прием и досмотр посылок, поступающих в СИЗО.

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28 апреля сообщалось о смерти второго заключенного из «Матросской тишины», госпитализированного после отравления психотропными веществами. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

О передозировке наркотиками арестантов стало известно 24 апреля. Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что четверо заключенных приняли наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, в пропитанной им ткани.

Эксперты обнаружили в организме двух заключенных, которые были доставлены в реанимацию, следы метадона. В пресс-бюро ФСИН сообщили, что в связи с инцидентом во всех следственных изоляторах региона будут проводиться внеплановые проверки на предмет наличия запрещенных предметов.

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