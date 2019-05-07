В России официально разрешат укладывать дороги в мороз

Российским дорожникам официально разрешат укладывать асфальт в мороз, снег и дождь. Об этом говорится в проекте нового ГОСТа «Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях», подготовленном Научно-исследовательским институтом транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК), пишет газета «Коммерсантъ». Сумма контракта Росавтодора и НИИ ТСК составила 8,9 миллиона рублей.

Согласно документу, неблагоприятными условиями для дорожных работ будет считаться температура от плюс пяти до минус десяти градусов Цельсия весной и летом, а также от плюс десяти до минус десяти градусов осенью и зимой. Для ремонта в данных условиях асфальт будут доставлять с заводов на машинах с подогреваемыми кузовами или тентами, а нижний слой дороги — очищать от снега и грязи перед укладкой, при необходимости трассу нужно будет просушить или обработать реагентами.

Такую технологию запрещено применять, если на улице морозная погода и ветер скоростью выше шести метров в секунду, а также при осадках более пяти миллиметров в сутки. На скоростных магистралях категории 1А и 1Б, таких как Новорижское шоссе и М4, класть новую дорогу можно только в теплое время года.

С 2012 года в России существует свод правил, согласно которому можно укладывать асфальт в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже пяти градусов, а осенью — при температуре не ниже десяти градусов. Данная технология описана в рекомендациях Росавтодора 2017 года, но, по словам сотрудников ведомства, применение этих документов «нелегитимно».

Тем не менее депутат Госдумы Александр Васильев в беседе с изданием заявил, что при соблюдении всех прописанных условий качество укладки асфальта в мороз не страдает. Однако председатель совета директоров строительной компании Химспецстрой Алексей Чикунов считает, что укладывать дороги в «минус» в любом случае нельзя.

В начале марта стало известно, что в Минэкономразвития предложили оценивать эффективность работы глав регионов по качеству дорог. Губернаторы будут ориентироваться на федеральный проект «Дорожная сеть», входящий в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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