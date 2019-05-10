Мир
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Стало известно о секретной ракете США
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Запах спирта после пристыковки американского корабля взволновал экипаж МКС
Виторган пристыдил россиян за «пляски и танчики» в День Победы
Россию заподозрили в манипуляциях с валютой
Папа Римский захотел знать о всех педофилах-священниках
США задержали судно из Северной Кореи
Невзоров восхитился обстоятельствами гибели Доренко
Трамп рассказал о сдерживании Болтона
Новости партнеров

Трамп назвал худшего главу ФБР

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп

Худшим главой Федерального бюро расследований (ФБР) за всю его историю был Джеймс Коми. Такое мнение высказал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал Коми «позором ФБР» и заявил, что бывший директор погубил бюро. Как отметил президент, его увольнение считали правильным «почти все республиканцы и демократы».

«ФБР вернет себе величие благодаря великим мужчинам и женщинам, которые там работают!» — заключил он.

Ранее Коми в интервью телеканалу CNN обвинил Трампа в препятствии правосудию и допустил, что Россия имеет способы давления на него.

Джеймс Коми занимал пост главы ФБР с 2013 года. В 2017 году был уволен Дональдом Трампом «за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Comey says it's possible the Russians have something compromising on Trump
ФБР поискало связи Трампа с Россией
Бывший глава ФБР рассказал о профнепригодности Трампа
Другие материалы рубрики
Мир00:02 8 мая

Битва за Север

Россия, США и Китай борются за Арктику. Она решит судьбу всего мира
12:46 9 мая

Северную Корею уличили в новых ракетных пусках

04:00Сегодня

Папа Римский захотел знать о всех педофилах-священниках

03:32Сегодня

США задержали судно из Северной Кореи

Мир00:06 6 мая

Говорящие с ветром

Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
02:14Сегодня

Трамп рассказал о сдерживании Болтона

23:39 9 мая

Трамп определился с кандидатурой нового главы Пентагона

11:45 9 мая

Двоих россиян осудили по делу о путче в Черногории

Мир00:0128 апреля
Свержение памятника Саддаму Хусейну

Арабский лев

Культ личности, репрессии и писаный кровью Коран: Ирак с Саддамом и без него
21:38 9 мая

Трамп отказался называть Россию врагом

17:20 9 мая

Полицейские выстрелили в подозреваемого 76 раз

16:20 8 мая

Ссора на Шри-Ланке закончилась мусульманскими погромами

Россия
«Глубокий и простой посыл»
Участники первого «Бессмертного полка» о его появлении и смысле Дня Победы
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»
Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
Ветераны войны Ленинградской области получат праздничные выплаты к Дню Победы
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
В России открыли памятник Сталину
Россия ответила на территориальные претензии Эстонии
Все материалы
Мир
Битва за Север
Россия, США и Китай борются за Арктику. Она решит судьбу всего мира
Трамп назвал худшего главу ФБР
Папа Римский захотел знать о всех педофилах-священниках
США задержали судно из Северной Кореи
Трамп рассказал о сдерживании Болтона
Трамп определился с кандидатурой нового главы Пентагона
Трамп отказался называть Россию врагом
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Задержанные в России рыбаки вернулись на Украину
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
К «Бессмертному полку» в Киеве примкнули люди с портретами порноактрисы и Рейгана
Эстония нашла в России часть своей территории
Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии
Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве
Все материалы
Экономика
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Определена причина отказа Китая идти на уступки США в торговой войне
Volkswagen объявил войну Tesla
США захотели остановить строительство «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Александр Кокорин и Павел Мамаев«Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая»
Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат Пака отреагировала на приговор Кокорину и Мамаеву
Российский врач изнасиловал пациентку после операции и избежал тюрьмы
Российский судья покончил с собой в гараже
Кокорин и Мамаев получили право на досрочное освобождение
Все материалы
Наука и техника
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Запах спирта после пристыковки американского корабля взволновал экипаж МКС
Стало известно о секретной ракете США
США запустили межконтинентальную ракету 9 мая
Су-25СМ3 поразит цели «без летчика»
Все материалы
Спорт
«Тоттенхэм» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
Англичане чудом обыграли «Аякс». Впереди чисто английский финал
Луис Суарес ляжет под нож
Стали известны финалисты Лиги Европы
«Барселона» устроит распродажу
Медведева рассказала о необычном страхе
Второй разгром в Лиге чемпионов заставил «Барселону» задуматься о смене тренера
Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке
Все материалы
Культура
Крылатова качели
Умер Евгений Крылатов — композитор «Гостьи из будущего» и «Приключений Электроника»
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
«Мне хотелось сделать советское кино»
Как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о Дне Победы
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Создатели «Игры престолов» объяснили равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку
Из ремейка «Леди и Бродяги» уберут расистскую песню сиамских кошек
Россияне назвали свои любимые военные фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Телевидение меня больно ранит»
Не стало Сергея Доренко — телекиллера и ярчайшего журналиста своего поколения
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Как тебе такое, маленькая дрянь?»
Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube
Очевидец рассказал о падении Доренко с мотоцикла
Появилось видео последних секунд жизни Доренко
Названа причина смерти Сергея Доренко
Погиб Сергей Доренко
Все материалы
Ценности
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Еще один бренд пригласил на работу модель без переднего зуба
Тучную женщину возмутили худые в рекламе нижнего белья для тучных
Свекровь обругали за попытку перещеголять невестку на ее свадьбе
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Все материалы
Путешествия
У SSJ-100 проблемы с полетами по всей России
После катастрофы в Шереметьево рейсы задерживают и отменяют
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Стало известно число пострадавших при крушении самолета в Азии
За клиентами Airbnb неделями подглядывали со скрытых камер
Пассажирский самолет разбился в Азии
Сотрудники аэропорта открыли урну с прахом матери пассажира и возмутили его
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
«Мисс Вселенную» окрестили полной из-за лишнего килограмма
Проворный кабан обошел семь львов
Ребенок родился с мозгом на лице
Студенткам предложили повысить благосостояние за счет знакомства с «папиком»
Все материалы
Танки от автопроизводителей
Избранное на Моторе: боевая техника от автомобильных компаний
Тест Kia Soul нового поколения
Яркая внешность, приятный интерьер и проблемы с подвеской
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг
Что особенного в немецкой гоночной трассе, отчего все хотят поставить ее рекорд?
Новую BMW M8 оставят без вакуумного усилителя тормозов
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Названы заработавшие больше всех на автомобилях в России марки
Все материалы
Дом
Мимо кассы
Что мешает россиянам получить ипотеку: восемь причин
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
Средняя цена новых домов около Москвы перевалила за миллион евро
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Названа главная опасность жизни в коммуналке
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Все материалы